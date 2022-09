Στο “στόχαστρο” βρίσκεται ξανά στη Γαλλία, ο Λιονέλ Μέσι, αλλά αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ένα ρεπορτάζ της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας, “L’Equipe“, αναφέρει ότι το ιδιωτικό τζετ του Λιονέλ Μέσι ήταν ιδιαίτερα… δραστήριο τον τελευταίο καιρό και έκανε συνολικά 52 πτήσεις μέσα σε τρεις μήνες.

Όλες έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, με 30 από αυτές να είναι σε άλλη ήπειρο και 14 από αυτές να αφορούν υπερατλαντικά ταξίδια. Ως εκ τούτου, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το τζετ του Αργεντινού προκάλεσε εκπομπές άνθρακα, που μολύνουν το περιβάλλον, οι οποίες ξεπερνούν τις αντίστοιχες ενός απλού Γάλλου πολίτη σε 150 χρόνια ζωής.

