Μετά τον Ολυμπιακό, άλλες τέσσερις ομάδες έχουν απολύσει τον Μίτσελ από τη θέση του προπονητή τους, πριν ολοκληρώσει την πρώτη σεζόν στον πάγκο τους.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να… στεριώσει πουθενά και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ αποτελεί ήδη παρελθόν και από την Χετάφε, μετά από μόλις 8 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από την Ελλάδα το 2015 και στη συνέχεια πέρασε για λίγο από τις Μαρσέιγ, Μάλαγα, Πούμας και Χετάφε, γράφοντας κυρίως αρνητικά σερί. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο μοναδικός προπονητής στην Ισπανία με μόλις ένα βαθμό σε 8 αγωνιστικές στο ξεκίνημα, με δύο διαφορετικές ομάδες (Μάλαγα και Χετάφε).

1 – Last two teams collected less points after eight #LaLiga games played were managed both by Míchel González 🇪🇸: one point for Málaga in 2017/18 season & one point for Getafe this term. Blocked#GetafeRealSociedad pic.twitter.com/jau16kWfI5