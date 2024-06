MMAer έκανε πρόταση γάμου εντός του ρινγκ, μετά από ήττα και δέχθηκε αρνητική απάντηση

Ο “εφιάλτης” κάθε άνδρα που κάνει πρόταση γάμου μπροστά σε κόσμο. “Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα” είπε η σύντροφος του MMAer μπροστά σε 20.000 κόσμου.

Αυτό και εάν ήταν “νοκ άουτ”. Τσέχος αθλητής του ΜΜΑ επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα στο ρινγκ, αλλά τα πράγματα “στράβωσαν” από πολλές πλευρές.

Ο Λούκας Μπόκοβατς έχασε τον αγώνα του τουρνουά Clash of the Stars στην Τσεχία, αλλά επέλεξε να μείνει πιστός στο πλάνο που είχε καταστρώσει. Έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του μπροστά σε 20.000 οπαδούς, αμέσως μετά την ήττα του, για να βιώσει μια αμήχανη στιγμή.

Ο Λούκας Μπόκοβατς γονάτισε μπροστά στη φίλη του, έβγαλε το δαχτυλίδι, για να πάρει την εξής απάντηση. “Μετά από όλα όσα συνέβησαν μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Λέω όχι” είπε η νεαρή κοπέλα από μικροφώνου, σύμφωνα με τους μεταφραστές.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y