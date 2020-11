MVP ο 39χρονος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Serie A για τον Οκτώβριο αναδείχθηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς της Μίλαν.

Η Μίλαν βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Serie A, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Οι “ροσονέρι” μέτρησαν 3 νίκες και μια ισοπαλία στον μήνα Οκτώβριο, με τον 39χρονο Σουηδό επιθετικό να σκοράρει κόντρα σε Ίντερ (2 γκολ), Ρόμα (2 γκολ) και Ουντινέζε (1 γκολ) και να έχει και μια ασίστ..

Ο Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στη… δράση, από απουσία δύο εβδομάδων, λόγω κορονοϊού, αγωνίστηκε μόνο στις αναμετρήσεις που… κούνησε τα αντίπαλα δίχτυα και πήρε τον τίτλο του MVP για τον μήνα Οκτώβριο.



🏆Zlatan Ibrahimovic was named MVP of Lega Serie A for the month of October. The prize will be awarded in the pre-match of AC Milan – Hellas Verona. pic.twitter.com/zqOtdccR4U