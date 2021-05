«Σοκ» στο Μουτζέλο, μετά την πτώση του 19χρονου αναβάτη του Moto3, Τζέισον Ντουπασκιέ. Αγωνία για την κατάσταση της υγείας του νεαρού Ελβετού.

Σοκαρισμένος είναι ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά την πτώση που είχε ο Τζέισον Ντουπασκιέ, κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων του Ιταλικού GP Moto3 στο Μουτζέλο.

Ο 19χρονος Ελβετός αναβάτης βρέθηκε στο οδόστρωμα, αφού ενεπλάκη σε ατύχημα με τους αναβάτες, Αγιούμου Σασάκι (Ιάπωνας) και Τζέρεμι Αλκόμπα (Ισπανός), λίγο πριν το τέλος της προσπάθειας του, σε στροφή μετά από ανηφόρα.

Ο Ντουπασκιέ έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια χτυπήθηκε από τη δική του μοτοσικλέτα και του Σασάκι. Λίγο μετά, ο… σοκαρισμένος Αλκόμπα δήλωσε πως κατάλαβε πως πέρασε πάνω από τα πόδια του Ελβετού αναβάτη, με τη δική του μηχανή.

Η κόκκινη σημαία βγήκε και ένα νοσοκομείακό εμφανίστηκε στην πίστα, για να παρασχεθούν στον Ντουπασκιέ οι πρώτες βοήθειες. Λίγο μετά, ο 19χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Φλωρεντίας.

RED FLAG 🚩



Session stopped due to incident between #50 Jason Dupasquier and #71 @AyumuSasaki1#Moto3 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/SI5snmP3P7