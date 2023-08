Η Νέα Ζηλανδία τα… χρειάστηκε κόντρα στην αξιόμαχη Ιορδανία και έπρεπε να φθάσει στην παράταση για να καταφέρει να πάρει τη νίκη με 95-87 στο Mundobasket 2023.

Ο Χόλις-Τζέφερσον ήταν ξανά συγκλονιστικός για την Ιορδανία και με 39 πόντους λίγο έλειψε να οδηγήσει μόνος του την ομάδα του, σε μία σπουδαία έκπληξη στο Mundobasket 2023. H Νέα Ζηλανδία “άντεξε” όμως στο τέλος και με κορυφαίους τους ΛεΆφα και Ίλι έφθασε στη νίκη.

Οι “Tall Black” έμεινα έτσι “ζωντανοί” και για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και αναμένεται να δώσουν “τελικό” με την Ελλάδα, στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Αν η Εθνική μας Ομάδα ηττηθεί σε λίγη ώρα (28/08, 15:40, LIVE από το Newsit.gr) από τις ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία σε ματς που θα κρίνει το δεύτερο “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Mundobasket 2023.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 46-37, 65-57, 85-85 (κ.α.), 95-87

Νέα Ζηλανδία (Κάμερον): Ντιλέινι 14 (3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φοτού 11 (5/8 δίποντα), ΛεΆφα 23 (3/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 5/5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ενγκατάι 9 (3/4 τρίποντα), Τε Ράνγκι 7 (2), Μπριτ, Μπράουν, Κάμερον 3 (1), Χάρις, Ίλι 15 (5/10 δίποντα, 5/5 βολές, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα), Σμιθ-Μίλνερ, Γουέτζελ 13 (6/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

Ιορδανία (Αλ-Σους): Μπιζάι 3 (1), Ντουβερίογλου 19 (9/12 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Χαμαρσέχ, Χόλις-Τζέφερσον 39 (11/20 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 14/18 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ιμπραχίμ 22 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Ζ. Αμπάς, Χ. Αμπάς, Αμπού Χαβάς 4, Αλναϊντάβι, Χουσεϊν, Κάναν

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI