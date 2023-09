Σκούρα τα βρήκε η εθνική ομάδα των ΗΠΑ κόντρα στο Μαυροβούνιο στον όμιλο της Ελλάδας στο Mundobasket 2023, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-73 και να συνεχίσει με το απόλυτο στη διοργάνωση.

Το Μαυροβούνιο παρέμεινε σε απόσταση ενός καλαθιού ακόμη στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τις ΗΠΑ να… αποφεύγουν όμως την απειλή και να κάνουν το 4/4 στο Mundobasket 2023, με κορυφαίους τους Άντονι Έντουαρντς και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Η Team USA εξασφάλισε έτσι και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, ενώ το Μαυροβούνιο περιμένει νίκη της Ελλάδας επί της Λιθουανίας, για να δώσει μαζί της “τελικό” πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-38, 61-55, 85-73

Την ίδια ώρα, η Ιταλία πήρε σπουδαία νίκη επί της Σερβίας με 78-76 και έμεινε “ζωντανή” για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Mundobasket 2023. Η ομάδα του Ποτσέκο βρέθηκε να χάνει με 16 πόντους διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά με μία φοβερή ανατροπή στο φινάλε, έριξε στο… καναβάτσο τους Σέρβους.

Παράλληλα έβαλε και “φωτιά” στη “μάχη” για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, αφού πλέον είναι πιθανό να έχουμε ακόμη και τετραπλή ισοβαθμία, με Δομινικανή Δημοκρατία και Πουέρτο Ρίκο.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 42-40, 62-59, 76-78

Σερβία (Πέσιτς): Αβράμοβιτς 7 (1), Μπογκντάνοβιτς 18 (4/16 σουτ, 1/13 τρίποντα), Νταβίντοβατς 2, Ντόμπριτς 15 (1), Γκούντουριτς 8 (2), Ν. Γιόβιτς 5 (1/5 τρίποντα), Σ. Γιόβιτς 4, Μαρίνκοβιτς 3 (1), Μιλουτίνοβ 14 (12 ριμπάουντ), Πέτρουσεβ

Ιταλία (Ποτσέκο): Ντατόμε 10 (2/6 τρίποντα), Ντιούφ, Φοντέκιο 30 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μέλι 8 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Παγιόλα 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Πολονάρα 3 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ), Ρίτσι, Σεβερίνι 3 (1), Σπίσου 14 (3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τόνουτ 3 (1)

Simone gets all the love 💙



A big-time performance (30 PTS, 7 REB) in a huge W vs. Serbia earns him all the love from the Azzurri 🇮🇹#FIBAWC x #WinForItalia pic.twitter.com/LsPAn1Sh0f