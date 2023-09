Ο Ντένις Σρέντερ έκανε πολύ κακό παιχνίδι κόντρα στη Λετονία, αλλά η Γερμανία κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Mundobasket 2023.

Με 4/26 σουτ και αστοχία στην τελευταία επίθεση της Γερμανίας στο ματς, ο Σρέντερ λίγο έλειψε να γίνει… μοιραίος για την ομάδα του, αλλά το επίσης άστοχο σουτ του Μπέρτανς στο φινάλε τον “έσωσε” και τον οδήγησε σε ξέσπασμα ανακούφισης, το οποίο κατεγράφη και στην κάμερα της FIBA.

Όλοι οι συμπαίκτες του μάλιστα, έτρεξαν με τη λήξη του αγώνα πάνω του για να τον… αποθεώσουν και να τον στηρίξουν μετά από αυτό το άσχημο παιχνίδι, το οποίος δεν στοίχισε όμως στην ομάδα του.

In good times, and bad.



Dennis Schroder was showered with love despite his ice-cold performance. That’s what teammates are about.



4/26 FG | 0/8 3PM | 4 TO | -10 EFF#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/BMlYMcjPh9