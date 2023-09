Τραγική είδηση από το Mundobasket 2023, με τη FIBA να ανακοινώνει ότι πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής στην Δομινικανή Δημοκρατία, ο Μπλάντιμιρ Ρεγκαλάδο.

Πρόκειται για τον φυσιοθεραπευτή της εθνικής ομάδας της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο οποίος και εμφανίζεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς, στην πτήση από τη Μανίλα για την πατρίδα του.

Ο Ρεγκαλάδο εργαζόταν επίσης σε ομάδες της χώρας του, ενώ με την Εθνική Ομάδα πανηγύρισε την πρόκριση στους “16” του Mundobasket 2023, πριν αποκλειστεί στη δεύτερη φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

The entire FIBA team sends its love and heartfelt condolences to @RDBSeleccion and the family of team physiotherapist Bladimir Regalado who tragically passed away while traveling home from the World Cup.



Bladimir will be dearly missed by all.



Rest in peace. pic.twitter.com/VFSqLej5W8