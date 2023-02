Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε ελάχιστα στο φετινό NBA All Star Game, αλλά πραγματοποίησε το στόχο του, να οδηγήσει την Team Giannis στην πρώτη νίκη επί της Team Lebron.

Για να συμβεί αυτό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειάστηκε να μην επιλέξει πρώτο τον συμπαίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, Τζρου Χόλιντεϊ, ώστε να φτιάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα.

“Το έκανε με στρατηγική και σωστή εκτέλεση. Κάνει τα πάντα με στρατηγική και νομίζει ότι είναι φιλόσοφος”, είπε μετά το ματς ο ίδιος ο Χόλιντεϊ, τρολάροντας τον συμπαίκτη του, αλλά αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν συζητήσει από νωρίς το πλάνο.

Brothers from the @Bucks ❤️ #NBAAllStar | Live on TNT pic.twitter.com/aUCD3auzvu

“Giannis is strategic with everything. He thinks he’s a philosopher.” pic.twitter.com/HJkBg3SG3O