Ο Σκότι Μπαρνς των Τορόντο Ράπτορς αναδείχθηκε Rookie της σεζόν στο NBA και το γιόρτασε μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του, πριν το παιχνίδι με τους Φιλαδέλφια Σίξερς.

Ο 20χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική πρώτη χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας κατά μέσο όρο15,3 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά 35 λεπτά σε 74 παιχνίδια.

Κέρδισε έτσι στη σχετική ψηφοφορία τον Έβαν Μόμπλεϊ των Κλίβελαντ Καβαλίερς και τον Κέιντ Κάντιγχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς, παραλαμβάνοντας το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη του πρωταθλήματος.

1998-99 Rookie of the Year and @Raptors legend Vince Carter lets Scottie Barnes know he’s the 2021-22 #KiaROY ! pic.twitter.com/6qGgRLmgJd

After winning #KiaROY today, Scottie Barnes gets love from the @Raptors crowd as he returns to action after missing Games 2 and 3. pic.twitter.com/22hXP7wO0y