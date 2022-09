Σε νέα αύξηση του salary cap οδηγείται το NBA, με το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ να αναφέρει ότι από την επόμενη σεζόν θα φθάσει τα 134 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να ξοδέψει τη σεζόν 2023-24, 10,4 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα, σε σχέση με τη φετινή σεζόν ή ένα “μεσαίο” συμβόλαιο παίκτη, με τα σημερινά δεδομένα.

Αντίστοιχα, το όριο του φόρου θα φθάσει τα 162 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ομάδα που συμμετέχει στο NBA. Κερδισμένοι θα είναι φυσικά οι αθλητές που θα διεκδικούν μερίδιο από ακόμη μεγαλύτερη “πίτα”.

