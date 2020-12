NBA: Έγινε ανταλλαγή ο Γουέστμπρουκ από τους Χιούστον Ρόκετς!

Οι Χιούστον Ρόκετς φέρονται να έχουν συμφωνήσει για την ανταλλαγή του Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, λαμβάνοντας στη θέση του τον Γουόλ και μία επιλογή πρώτου γύρου στο NBA Δραφτ.

O Γουέστμπρουκ αποκτήθηκε από τις “ρουκέτες” μόλις την περασμένη σεζόν, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Τζέιμς Χάρντεν στους στόχους πρωταθλητισμού κι έτσι αποφασίστηκε η ανταλλαγή του.

Το ίδιο βέβαια είναι πιθανό να συμβεί και με τον “Μούσια”, ο οποίος φέρεται να “γλυκοκοιτάζει” τους Μπρούκλιν Νετς των Καϊρί Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ. Το Χιούστον πάντως απέκτησε έναν εξαιρετικό παίκτη δίπλα του, τον Τζον Γουόλ, ο οποίος όμως ταλαιπωρήθηκε αρκετά πέρυσι από τραυματισμούς.

Houston has agreed to trade Russell Westbrook to Washington for John Wall and a first-round pick, sources tell ESPN.