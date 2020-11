NBA: Έγινε γνωστός ο “σκελετός” του προγράμματος της νέας σεζόν

Έχοντας εδώ και ημέρες αποκαλύψει την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος (22 Δεκεμβρίου)το ΝΒΑ έκανε γνωστές και τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την νέα αγωνιστική σεζόν, όπως και κάποιες άλλες σημαντικές λεπτομέρειες.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τον “σκελετό” του προγράμματος της σεζόν 2020/21 με τις σημαντικές ημερομηνίες, χωρίς όμως το πρόγραμμα των ομάδων.

Όπως έγινε γνωστό, , η κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 72 αγώνες. Θα δώσει τρεις αγώνες με κάθε ομάδα της ίδιας περιφέρειας και δύο με κάθε ομάδα άλλης περιφέρειας.

Αυτό σημαίνει ότι η κάθε ομάδα θα δώσει 42 αγώνες με ομάδες της ίδιας περιφέρειας και άλλους 30 με ομάδες από μια άλλη περιφέρεια.

Ο “σκελετός” του προγράμματος της σεζόν 2020/21

