Οι ανεμβολίαστοι παίκτες του NBA θα έρθουν αντιμέτωποι με βαριές κυρώσεις, όπως ξεκαθαρίζει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο εκπρόσωπος του NBA, Μάικ Μπας, ξεκαθάρισε πως όσοι παίκτες δεν ακολουθήσουν τις απαραίτητες οδηγίες και εντολές εμβολιασμού, θα χάνουν χρήματα!

«Όποιος παίκτης επιλέξει να μην συμμορφωθεί με τις τοπικές εντολές εμβολιασμού της κάθε περιοχής δεν θα πληρωθεί για παιχνίδια που χάνει και μένει εκτός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παίκτες όπως ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο Μπράντλεϊ Μπιλ κι ο Άντριου Ουίγκινς θα έχουν μεγάλο πρόβλημα, καθώς αναμένεται να χάσουν πολλά χρήματα από τα μεγάλα συμβόλαια τους.

Να σημειωθεί ότι στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, πράγμα που σημαίνει ότι υόσο οι παίκτες των Νικς, Νετς και Ουόριορς, όσο και οι αντίπαλοί τους πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους.

