Κακή βραδιά για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, αφού η ήττα με 101-100 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνοδεύτηκε και από τον τραυματισμό του Πολ Τζορτζ.

Σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα και σε προσπάθεια για ριμπάουντ, ο Πολ Τζορτζ πάτησε άσχημα στο παρκέ μετά από επαφή με τον Λου Ντορτ των Θάντερ και ο σταρ των Κλίπερς έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ.

Το πόδι του φάνηκε να έχει μία υπερέκταση και ο Αμερκανός γκαρντ χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός παρκέ, με την ομάδα του να αγωνιά πλέον για το μέγεθος του τραυματισμού του.

Paul George had to be helped to the locker room after this…Prayers. 🙏🙏



