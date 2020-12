NBA: Ο Ρόμπινσον έκανε χριστουγεννιάτικο ρεκόρ τριπόντων σε ένα ημίχρονο (video)

Τρομερή επίδοση από τον Ντάνκαν Ρόμπινσον των Χιτ, στην αναμέτρηση με τους Πέλικανς στο Μαϊάμι, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον επιβεβαίωσε τη φήμη του πολύ καλού σουτέρ τριών πόντων που τον ακολουθεί. Στην αναμέτρηση των Χιτ κόντρα στους Πέλικανς, ο παίκτης της ομάδας από το Μαϊάμι πέτυχε κάτι εκπληκτικό.

Ο Ρόμπινσον έκλεισε το πρώτο μέρος του εντός έδρας αγώνα των Χιτ με 6/8 τρίποντα, κάνοντας ρεκόρ στο ΝΒΑ, για αναμέτρηση που γίνεται την ημέρα των Χριστουγέννων. Μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο, είχε 4/5 τρίποντα κόντρα στους Πέλικανς.

Το ατομικό του ρεκόρ είναι τα 10 τρίποντα σε 15 προσπάθειες σε έναν αγώνα (είχε 10/14 απέναντι στους Ατλάντα Χοκς στις 10 Δεκεμβρίου 2019).

🔥 Duncan Robinson sets an #NBAXmas record with 6 threes in a half on ESPN! 🔥 pic.twitter.com/vgnRT9FHhE