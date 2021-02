NBA: Προς Ατλάντα το All Star Game, η νέα ημερομηνία

Το φετινό All Star Game ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Ιντιανάπολις στις 14 Φεβρουαρίου, αλλά όλα δείχνουν πως… αλλάζει έδρα και ημερομηνία.

Όπως ανέφερε ο εγκυρότατος Adrian Wojnarowski, το ΝΒΑ και Ένωση Παικτών βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διεξαγωγή του All Star Game στην έδρα των Χοκς.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η «γιορτή» του ΝΒΑ θα γίνει στις 7 Μαρτίου στην Ατλάντα και θα έχει αρκετές αλλαγές, λόγω κορονοϊού. Το τριήμερο event θα γίνει μονοήμερο, με τη διεξαγωγή του ματς ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, αλλά ενδεχομένως με διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων.

Story filed to ESPN: The NBA and NBPA are progressing toward an agreement for an All-Star Game on March 7 at State Farm Arena in Atlanta, a single-night event that would encompass an Eastern vs. Western Conference game and skills competitions, sources tell ESPN.