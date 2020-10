NBA: Σενάριο για τζάμπολ τα Χριστούγεννα και… κουτσουρεμένη σεζόν λόγω Ολυμπιακών Αγώνων (pic)

Πλάνο της λίγκας του ΝΒΑ για έναρξη της σεζόν τα Χριστούγεννα και σεζόν 72 αγώνων λόγω της Ολυμπιάδας του Τοκιο το προσεχές καλοκαίρι αποκάλυψε ρεπορτάζ του ESPN και του “The Athletic”.

Τα Χριστούγεννα ή στις 22 Δεκεμβρίου το νωρίτερο, προσανατολίζονται να δώσουν το “ΟΚ” για το τζάμπολ της νέας σεζόν στο ΝΒΑ οι ιθύνοντες της λίγκας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σαμ Καράνια, αλλά και το “The Athletic” πολλές ομάδες προτιμούσαν το τζάμπολ να γίνει μέσα Ιανουαρίου ώστε να συμπέσει με την ημέρα μνήμης για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο επηρεάζουν την κατάσταση.

Κάπως έτσι φαίνεται πως έχει αποφασιστεί η σεζόν να έχει 72 ματς αντί για 82 ώστε να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των Αγώνων στην Ιαπωνία (13 Ιουλίου 2021) και οι NBAers να μπορούν να δώσουν κανονικά το “παρών” στις εθνικές τους ομάδες, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα και τον Εβάν Φουρνιέ, που το εξέφρασε δημόσια σε ανάρτησή του στα social media.

Συν τοις άλλοις γίνεται λόγος για αποφυγή δημιουργίας “φούσκας” αντίστοιχη του Ορλάντο και εκπόνηση υγειονομικού πρωτοκόλλου ώστε να μπορέσουν οι οπαδοί να δώσουν το “παρών” στις κερκίδες όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Sources: The NBA continues to prefer in-market play for 2020-21 season — avoiding bubbles. Arena protocols when fans are allowed could include testing for some and better air purifiers in buildings.



