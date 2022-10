Στα social media διέρρευσε το βίντεο όπου ο σέντερ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Ντρέιμον Γκριν φαίνεται να γρονθοκοπεί τον συμπαίκτη του Τζόρνταν Πουλ σε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει τον χώρο του NBA.

Τεταμένη φαίνεται να είναι η κατάσταση στα αποδυτήρια των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ύστερα από το περιστατικό βιαιοπραγίας του Ντρέιμον Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ. Ο 32χρονος σέντερ φέρεται να απολογήθηκε στους συμπαίκτες του για τη συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα γλιτώσει τη τιμωρία από τη διοίκηση του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα social media το περιστατικό το οποίο έχει συζητηθεί έντονα στο χώρο του NBA. Στο βίντεο φαίνεται οι δυο παίκτες να έχουν έντονη λογομαχία και τον Γκριν να πλησιάζει τελικά τον Πουλ, δίνοντας του μια δυνατή γροθιά.

My lordddddd Dray sent Jordan Poole to gawd pic.twitter.com/z2aRdcrR6E