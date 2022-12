Το ΝΒΑ αλλάζει την ονοματοδοσία όλων των σημαντικών ατομικών βραβείων του και μετονομάζει αυτό του MVP σε «βραβείο Μάικλ Τζόρνταν», τιμώντας έτσι τον GOAT του παγκόσμιου αθλητισμού.

Το NBA παρουσίασε σήμερα την… ανανέωση της συλλογής των ατομικών τροπαίων του με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Μάικλ Τζόρνταν, δίνοντας το όνομα του θρύλου των Σικάγο Μπουλς και του παγκόσμιου αθλητισμού στο βραβείο του MVP (πολυτιμότερος παίκτης) της σεζόν.

Για το σχεδιασμό του “Michael Jordan Trophy” υπήρξε συνεργασία του ΝΒΑ με την Jordan, το εμπορικό σήμα του αστεριού που σχετίζεται με τη Nike, και φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Βίκτορ Σόλομον.

Στο τρόπαιο παρουσιάζεται ένας αθλητής πάνω σε έναν βράχο, να κρατάει στο υψωμένο χέρι του μία μπάλα μπάσκετ από κρύσταλλο.

«Από κάτω προς τα πάνω, το τρόπαιο γίνεται πιο εκλεπτυσμένο, υποδηλώνοντας τη σκληρή δουλειά και την πρόοδο από την είσοδο στο πρωτάθλημα μέχρι την κατάκτηση του υψηλότερου ατομικού βραβείου. Η σειρά συμβολίζει την ατέρμονη επιδίωξη της αριστείας του MVP» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το NBA.

Έχει ύψος 23,6 ίντσες (59 εκατοστά) και βάρος 23,6 λίβρες (10 κιλά), αριθμοί που, σε αμερικανικές μονάδες μέτρησης, παραπέμπουν στο νούμερο 23 της φανέλας που φορούσε και τους έξι τίτλους NBA που κατέκτησε ο Τζόρνταν. Η πεντάπλευρη βάση αποτίει φόρο τιμής στα πέντε βραβεία MVP του “Air Jordan”, ενώ η γωνία 15 μοιρών συμβολίζει τα 15 χρόνια καριέρας του.

Το NBA ανακοίνωσε επίσης την αλλαγή ονόματος και παρουσίασε νέα τρόπαια για τα υπόλοιπα ατομικά βραβεία, τιμώντας άλλους πέντε θρύλους του πρωταθλήματος, τους Χακίμ Ολάζουον, Τζέρι Ουέστ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τζον Χάβλιτσεκ και Τζορτζ Μάικαν.

Θεσπίστηκε επίσης ένα νέο βραβείο, αυτό του «clutch παίκτη της χρονιάς», ένας όρος που χρησιμοποιείται στο πρωτάθλημα για παίκτες που «λάμπουν» στις κρίσιμες στιγμές των αγώνων.

Η λίστα των άλλων βραβείων:

Hakeem Olajuwon Trophy – Καλύτερος Αμυντικός της Χρονιάς

Jerry West Trophy – «Clutch» παίκτης της χρονιάς

Wilt Chamberlain Trophy – «Ρούκι» της Χρονιάς

John Havlicek Trophy – Έκτος παίκτης της Χρονιάς

George Mikan Trophy – Πιο βελτιωμένος παίκτης

Paying homage through the details.



An in-depth look at the intricacies and stories featured within the design of the new Michael Jordan Trophy for the #KiaMVP. pic.twitter.com/WyOXgsKVxQ