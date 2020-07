Η λίγκα του ΝΒΑ δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή ανώνυμων καταγγελιών για παραβιάσεις του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον κορονοϊό και τις τελευταίες ημέρες αυτή έχει πάρει… φωτιά.

Η επανέναρξη του ΝΒΑ πλησιάζει, αλλά τα προβλήματα στο Ορλάντο, όπου 22 ομάδες θα ολοκληρώσουν τη σεζόν, όσο πάνε και αυξάνονται. Συγκεκριμένα τα κρούσματα κορονοϊού όσο πάνε και πληθαίνουν, ενώ η τηλεφωνική γραμμή ανώνυμων καταγγελιών, για παραβιάσεις του υγειονομικού πρωτοκόλλου, από παίκτες και μέλη των ομάδων έχει δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, η λίγκα είναι πλήρως ενήμερη για το ζήτημα και αναμένεται να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα σε ελέγχους και πρόληψη.

There have been “multiple tips” placed to the NBA’s anonymous hotline used for reporting protocol violations in the bubble, per @ShamsCharania pic.twitter.com/gqo6VR8bI8