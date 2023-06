Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γνωστής πορνοστάρ για τον σούπερ σταρ του NBA και των Νιού Ορλίνς Πέλικανς, Ζάιον Γουίλιαμσον, τον οποίο και κατηγορεί για τη συμπεριφορά του απέναντί της.

Η Μοράια Μιλς ξέσπασε πριν λίγες ημέρες στα social media, όταν είδε τον Ζάιον Γουίλιαμσον να ανακοινώνει ότι θα γίνει πατέρας με μοντέλο του Only Fans, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους είχαν σεξουαλικές σχέσεις στο ίδιο διάστημα.

Με νέες αναρτήσεις της όμως, η Μιλς υποστήριξε ότι έχει και sex tapes με τον Αμερικανό παίκτη του NBA. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στο twitter τα εξής: «Έχω sex tapes με εμένα και τον Ζάιον Γουίλιαμσον. Τις έχει κι εκείνος. Κάντε τον τώρα ανταλλαγή! Δεν αξίζει να βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη. Οι sex tapes θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Η καριέρα σου θα καταστραφτεί όταν κυκλοφορήσουν. Εξαρτάται από εσένα.

Ο Ζάιον δεν μπορεί να κερδίσει καμία υπόθεση εναντίον μου. Έχω αποδείξεις ότι έστειλε ανθρώπους να με απειλήσουν. Το ξέρει καλά. Ζάιον, θα σε πάω στο δικαστήριο για όσα έχεις κάνει στη ζωή μου».

