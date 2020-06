Το NBA έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να συνεχίσει τη σεζόν στις εγκαταστάσεις της Ντίσνεϊ στο Ορλάντο, αλλά κάποιοι παίκτες αντιδρούν πλέον, μετά και την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ, λόγω των διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Πολλοί κορυφαίοι αθλητές, όπως ο Ίρβινγκ των Νετς έχουν εκφράσει πλέον “ανοιχτά” αντιρρήσεις για την παραμονή τους επί τρεις μήνες στο Ορλάντο, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την επανέναρξη της σεζόν.

Σύμφωνα με το ESPN όμως, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της σεζόν στο NBA, οι οικονομικές ζημιές θα είναι απίστευτες για όλους. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες εκτιμάται ότι θα χάσουν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, ενώ η ίδια η διοργανώτρια αρχή θα κληθεί να αντιμετωπίσει απώλειες της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Players have the right to do as they choose. However, the economics on not playing are devastating:



💰$1.2B in lost player salary (35% of total pay)

🏀NBA now having leverage to tear up the CBA and negotiate a new one.

💰$2B lost in revenue to the league