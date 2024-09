Nations League: Ο όμιλος της εθνικής ποδοσφαίρου, το διαφοροποιημένο σύστημα διεξαγωγής και η σύνδεση με το Μουντιάλ 2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου μπαίνει στο νέο Nations League με φόντο το Μουντιάλ 2026. Η διοργάνωση επιστρέφει στην 4η της έκδοση και για τις επόμενες ημέρες (05 έως 10/09.2024) θα έχουμε τις δυο πρώτες της αγωνιστικές.

Οι επίσημες υποχρεώσεις της Εθνικής ποδοσφαίρου με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο “τιμόνι” της ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” απέναντι στη Φινλανδία (21:45) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Nations League και συνεχίζονται στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία (10.09.2024, 21:45).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην League B και αγωνίζεται στον 2ο όμιλο μαζί με Αγγλία, Ιρλανδία, Φινλανδία. Η εθνική ποδοσφαίρου μετρά 9 νίκες-3 ισοπαλίες και 6 ήττες απέναντι στους Σκανδιναβούς (29-22 τα γκολ), ενώ καλύτερα τα έχει πάει με τους Ιρλανδούς, πανηγυρίζοντας 4 νίκες και έχοντας μία ισοπαλία σε πέντε αναμετρήσεις (6-1 τα γκολ).

Θυμίζουμε ότι η Γαλανόλευκη “ανέβηκε” κατηγορία, με την πρωτιά που πήρε στον όμιλό της, στο προηγούμενο τουρνουά. Η Αγγλία είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο, ωστόσο η Ελλάδα θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη, να “χτυπήσει” την δεύτερη θέση του ομίλου και διεκδικήσει τον προβιβασμό της στην ανώτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Στο τέλος της διαδικασίας, ο νικητής του ομίλου προβιβάζεται στη League A, ο 2ος παίζει play-offs ανόδου με κάποιον 3ο της League A, ο 3ος παίζει play-offs παραμονής με κάποιον 2ο της League C και ο 4ος υποβιβάζεται στη League C.

Επιπλέον, μέσω του Nations League 2024/25 η Εθνική ποδοσφαίρου θα κυνηγήσει μία δεύτερη ευκαιρία για να πάρει μέρος στα τελικά του Μουντιάλ 2026, σε περίπτωση που δεν πετύχει το συγκεκριμένο στόχο μέσω της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα στον όμιλο της Εθνικής

1η αγωνιστική (7 Σεπτεμβρίου 2024)

Ελλάδα-Φινλανδία 21:45

Ιρλανδία-Αγγλία 19:00

2η αγωνιστική (10 Σεπτεμβρίου 2024)

Ιρλανδία-Ελλάδα 21:45

Αγγλία-Φινλανδία 21:45

3η αγωνιστική (10 Οκτωβρίου 2024)

Αγγλία-Ελλάδα 21:45

Φινλανδία-Ιρλανδία 21:45

4η αγωνιστική (13 Οκτωβρίου 2024)

Ελλάδα-Ιρλανδία 21:45

Φινλανδία-Αγγλία 19:00

5η αγωνιστική (14 Νοεμβρίου 2024)

Ελλάδα-Αγγλία 21:45

Ιρλανδία-Φινλανδία 21:45

6η αγωνιστική (17 Νοεμβρίου 2024)

Φινλανδία-Ελλάδα 19:00

Αγγλία-Ιρλανδία 19:00

Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

Τελικός τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025

Ο ι αλλαγές στο Nations League 2024/2025

To Nations League 2024-2025 επεκτείνεται με έναν επιπλέον γύρο νοκ-άουτ, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025. Στο… κόλπο του προβιβασμού ή του υποβιβασμού όλες οι ομάδες, κάτι που μεγαλώνει το ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός κι εκτός έδρας, με τους νικητές αυτών να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D.

Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα. Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους.

Επίσης θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.

Στη League A ξεχωρίζει στον 1ο όμιλο η… μόνιμη «μάχη» ανάμεσα στην Κροατία και την Πορτογαλία, ενώ στον 2ο όμιλο η Ιταλία θα… ανταμώσει με τη Γαλλία και το Βέλγιο. Στο 3ο γκρουπ κυριαρχεί το παραδοσιακό ντέρμπι της Ολλανδίας με τη Γερμανία, ενώ θεωρητικά πιο «εύκολο» έργο θα έχει η Ισπανία στον 4ο όμιλο.

Όλοι οι όμιλοι του Nations League 2024/25

League A

1ος όμιλος: Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σκωτία

2ος όμιλος: Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισραήλ

3ος όμιλος: Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Βοσνία

4ος όμιλος: Ισπανία, Δανία, Ελβετία, Σερβία

League B

1ος όμιλος: Τσεχία, Ουκρανία, Αλβανία, Γεωργία

2ος όμιλος: Αγγλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, Καζακστάν

4ος όμιλος: Ουαλία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Τουρκία

League C

1ος όμιλος: Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Σλοβακία, Εσθονία

2ος όμιλος: Ρουμανία, Κόσοβο, Κύπρος, Λιθουανία

3ος όμιλος: Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Λευκορωσία

4ος όμιλος: Αρμενία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Λετονία

League D

1ος όμιλος: Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν

2ος όμιλος: Μολδαβία, Μάλτα, Ανδόρα

Η σύνδεση του Nations League με τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Θυμίζουμε ότι το Nations League συνδέεται με το Euro, είτε το Μουντιάλ, δίνοντας σχετικές προκρίσεις. Στη φετινή του έκδοση, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ θα δώσουν δώδεκα εισιτήρια απευθείας στους νικητές των δώδεκα προκριματικών ομίλων. Οι δώδεκα ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των δώδεκα νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

Μία αποστολή ουσιαστικά δύσκολη, καθώς η Αγγλία είναι το φαβορί. Αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει τον όμιλο, όπως έκανε και στο προηγούμενο Nations League, τότε θα έχει εξασφαλίσει έναν δεύτερο δρόμο. Διαφορετικά θα δώσει όλο της το βάρος στα προκριματικά, που εκκινούν στις 21-22 Μαρτίου.