Ο Χάρι Μαγκουάιρ βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα για το παιχνίδια Αγγλία – Γερμανία στην τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League, γεγονός που δεν… ενθουσίασε τους συμπατριώτες του.

Μία μερίδα Άγγλων οπαδών μάλιστα, έφθασε στο σημείο να αποδοκιμάσει τον Μαγκουάιρ λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Αγγλίας με τη Γερμανία στο Γουέμπλεϊ.

Ο Άγγλος αμυντικός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια, από κορυφαίος αμυντικός της Premier League, σε… στόχος ειδικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα και φαίνεται ότι τα… συναισθήματα είναι ίδια και στην κερκίδα της Εθνικής του Ομάδας.

Boos in among the cheers as Harry Maguire’s name was read out pre-match here at Wembley. He was booed during his last app here for England v Ivory Coast too in March.



Regardless of public feeling, Southgate is sticking by him… #eng #ENGGER pic.twitter.com/prMnahakQp