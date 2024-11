Nations League: «Πεντάρα» για την Πορτογαλία με τρομερό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο – Έμεινε στη League C η Κύπρος

Η πέμπτη αγωνιστική του Nations League στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε με την Πορτογαλία και την Ισπανία να εξασφαλίζουν την πρώτη θέση στους ομίλους τους στη League A και την Κύπρο να εξασφαλίζει την παραμονή της στη League C.

Η Πορτογαλία “σάρωσε” την Πολωνία με 5-1, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον… 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος και πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση, με το ένα από αυτά να είναι με υπέροχο “ψαλιδάκι”.

Λεάο, Νέτο και Φερνάντες σκόραραν επίσης για τους Πορτογάλους, που “σφράγισαν” την κορυφή στον πρώτο όμιλο της League A, μετά και την ήττα της Κροατίας.

What a goal by Cristiano Ronaldo, he made it 910 goals tonight 🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/kCV4WJydOL