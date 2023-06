Σύμφωνα με τα EGR Marketing & Innovation Awards 2023.

Η Novibet απέσπασε φέτος το βραβείο καινοτομίας για την Πλατφόρμα Αθλητικού Στοιχήματος Διεθνώς, στα EGR Marketing & Innovation Awards 2023, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουνίου στο Λονδίνο. Τα EGR Marketing & Innovation Awards, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς στο κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, που αναγνωρίζει την αριστεία και την καινοτομία των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών των εταιρειών του χώρου.

H Novibet έχει ως στρατηγικό της πυλώνα την καινοτομία όπως αποδεικνύεται και από τις συνεχόμενες χρυσές διακρίσεις της σε διεθνείς διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια:

– Βραβείο “Καλύτερης Καμπάνιας Marketing της Χρονιάς | Marketing Campaign of the Year” στα SBC Awards το 2022,

– Βραβείο “Best Use of Brand Ambassador” και

– Βραβείο “Best CRM Campaign”, στα EGR Marketing & Innovation Awards 2023

Ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε: «Η δέσμευση της Novibet στην καινοτομία, την προσφορά και την θετική επίδραση στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητά μας και είναι μέρος του DNA μας. Στόχος μας είναι παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη του brand, να παραμένουμε πρωτοπόροι και να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία ψυχαγωγίας στα μέλη μας».