Πεινασμένος οπαδός έκανε την παραγγελία του και ο… αποφασισμένος ντελιβεράς μπήκε στο παρκέ, για να παραδώσει μια σακούλα από “McDonald’s”, προκαλώντας τη διακοπή σε αγώνα μπάσκετ στις ΗΠΑ.



Η… καταδρομική του συγκεκριμένου ντελιβερά της εταιρίας “της UberEats” έγινε κατά την διάρκεια του αγώνα των Loyola Chicago και Duquesne, για την Atlantic 10 του NCAA.

Στην προσπάθεια του να βρει το άτομο που είχε παραγγείλει μια σακούλα από τα “McDonald’s”, ο συγκεκριμένος ντελιβεράς δεν δίστασε ούτε στιγμή, να πατήσει στο παρκέ -δίπλα από τις court seats– την ώρα του αγώνα, προκαλώντας σύγχυση στους παίκτες και τη διαμαρτυρία του διαιτητή που βρισκόταν στο σημείο.

Τελικά, το ματς πήρε μια μικρή διακοπή, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με τους δημοσιογράφους που είχαν αναλάβει την μετάδοση του αγώνα να αναφέρουν χαριτολογώντας: “Ο τύπος είχε μια δουλειά να κάνει και να την φέρει εις πέρας”. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, ο άνθρωπος που έκανε την παραγγελία, εμφανίστηκε λίγο αργότερα στο video wall του γηπέδου.

“Who’s he delivering it to? The ref?!”



An apparent mid-game food delivery interrupted tonight’s Loyola Chicago vs. Duquesne contestpic.twitter.com/0AHLIiB9BA