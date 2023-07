Ο Ταξιάρχης Φούντας έμεινε στον πάγο από την ομάδα της DC United, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο Έλληνας επιθετικός είχε ρατσιστικό επεισόδιο με συμπαίκτη του κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Ο Φούντας ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μια αρκετά αξιόλογη πορεία με την φανέλα της DC United στο πρωτάθλημα του MLS, όπως αναπαράγουν ΜΜΕ από το εξωτερικό παραβίασε νόμους της λίγκας και ως εκ τούτου οι ιθύνοντες του συλλόγου πήραν την απόφαση να τον αφήσουν εκτός ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» ο Φούντας είχε μια σύγκρουση με ένα συμπαίκτη του σε πρόσφατη προπόνηση της DC, με τον Έλληνα επιθετικό να φέρετε να μίλησε με ρατσιστικά σχόλια προς το πρόσωπο του Νάιτζελ Ρομπέρτα.

Για την υπόθεση αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς.

D.C. United tonight announced that Taxi Fountas & Nigel Robertha have been placed on “administrative leave.” They didn’t say why.



Multiple sources have confirmed that Fountas allegedly directed a racial slur at Robertha, who then assaulted him.



Details: https://t.co/qFVUOxceT7