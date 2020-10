O Άλεξ Αντετοκούνμπο τα “κόλλαγε” από παντού! Τρομερή εμφάνιση στην Ισπανία (video)

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση στην Ισπανία, όντας “καυτός” πίσω από τη γραμμή των 6 και 75, με 6/8 τρίποντα.

Μόλις στα 19 του χρόνια, ο μικρός αδερφός του Γιάννη του Θανάση και του Κώστα, άφησε το κολέγιο στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί ως επαγγελματίας στην Ευρώπη, με τη φανέλα της Μούρθια.

Προς το παρόν αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα του ισπανικού συλλόγου, αλλά αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει σύντομα, αν συνεχίσει τα… όργια που έκανε κόντρα στη SCD Carolinas. Ο Άλεξ επιβεβαίωσε στο ματς ότι είναι ο καλύτερος σουτέρ της οικογένειας Αντετοκούνμπο, αφού τα “κόλλαγε” από παντού και τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κόψιμο σε 28 λεπτά, στη νίκη της ομάδας του με 83-69.

Alex Antetokounmpo (’01) made it rain in his debut for UCAM Murcia’s second team. He scored 28 points, shot 6-9 from three and 6-8 from the line. pic.twitter.com/jWZIB9Ao4c