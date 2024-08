O Λεμπρόν Τζέιμς απαγόρευσε στο γιο του να τον φωνάζει μπαμπά στους Λέικερς – Ας με λέει «GOAT» αν θέλει

Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα αγωνίζεται συμπαίκτης με τον γιο του Μπρόνι τη φετινή σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον αρχηγό της ομάδας να αποκαλύπτει σε συνέντευξη του πως θέλει να του μιλάει μέσα στους αγώνες.

Ιστορική θα είναι η φετινή σεζόν για τον Λεμπρόν Τζέιμς στο ΝΒΑ, καθώς ο χρυσός Ολυμπιονίκης με την Αμερική στο Παρίσι, θα αγωνίζεται συμπαίκτης με τον γιό του Μπρόνι στους Λος Άντζελες Λέικερς. Αυτή θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που πατέρας και γιος παίζουν μαζί στο ΝΒΑ, σε μια συνύπαρξη που ήδη έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα.

Σε συνέντευξη του ο Λεμπρόν μάλιστα αποκάλυψε πως δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο γιός του να τον αποκαλεί μπαμπά στους αγώνες ή στα αποδυτήρια, καθώς όταν πρόκειται για δουλειά, τότε απαγορεύεται να έχουν τέτοια συνύπαρξη. Ο 39χρονος μάλιστα έδωσε μερικές… ιδέες στον γιό του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να τον λέει «GOAT», «23» ή και «Bron».

