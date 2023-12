Ο Λουίς Σουάρες είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι με τον Ουρουγουανό επιθετικό να ανακοινώνεται από την ομάδα του MLS με ένα ξεχωριστό τρόπο.

Ο Λουίς Σουάρες θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Ίντερ Μαϊάμι με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον πολύ καλό του φίλο Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουάρες με ένα άκρως ευφάνταστο τρόπο, με τον πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Ατλέτικο να βρίσκει στο κλαμπ και τους Σέρχιο Μπουσκέτς, Ζόρντι Άλμπα.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



