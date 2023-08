Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίζεται να ζήτησε και επίσημα να αποχωρήσει από τη Μονακό, με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί την υπόθεση, για την περίπτωση που μείνει ελεύθερος ο Αμερικανός γκαρντ.

Ιταλός ρεπόρτερ υποστηρίζει ότι σύντομα θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, έγραψε τα εξής: «Σημαντικές στιγμές για τον Μάικ Τζέιμς: Ο Αμερικανός ζήτησε από τη διοίκηση της Μονακό να μείνει ελεύθερος. Θέλει μια νέα “περιπέτεια” στην Ευρωλίγκα. Άμεσα η απόφαση». Η φημολογία οργίαζε πάντως τις τελευταίες ημέρες, για την αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ από τη Μονακό, η οποία και απέκτησε φέτος τον άλλοτε All Star του NBA, Κέμπα Γουόκερ, για τις θέσεις των γκαρντ. Μένει να φανεί αν ο Τζέιμς θα μείνει όντως ελεύθερος από τους Μονεγάσκους, κάτι που θεωρείται δεδομένο πια ότι θα απασχολήσει και τον Ολυμπιακό.

Key moments for the Mike James “case”.

The American asked the AS Monaco management to be released. He wants a new adventure in the EuroLeague.



Imminent decision.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #MikeJames https://t.co/iiXGZFAq84 https://t.co/AajsnKUPpk