O Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον Ρέαμπτσιουκ για 4,5 χρόνια (pic)

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, αφού όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ο Μολδαβός αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 4,5 ετών με την ομάδα.

Στην επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ προχώρησε ο Ολυμπιακός, με την μετεγγραφή, που κόστισε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, να ολοκληρώνεται και τυπικά, αφού ο Μολδαβός άσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών (ως το 2025) με τους Πειραιώτες.

Ο 22χρονος μπακ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις, υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς, και να γίνει ο αντικαταστάτης του Ρούμπεν Βινάγκρε που θα αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά.

“Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ρέαμπτσιουκ έως το 2025

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή ποδοσφαιριστή Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4,5 χρόνων.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 16/1/1998 στο Ιαλοβένι της Μολδαβίας και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Έχει 24 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη δεύτερη ομάδα της Πόρτο το 2017 όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν. Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε με την Πάσος Φερέιρα, τελευταίο του σταθμό πριν από τον Ολυμπιακό”.

Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Oleg Reabciuk!

