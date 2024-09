O ΠΑΟΚ κοντά στον Ντέγιαν Λόβρεν

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και να απομένουν λεπτομέρειες για την μεταγραφή.

Για το buzzer beater στη θερινή μεταγραφική περίοδο είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Λιόν, για την απόκτηση του Κροάτη αμυντικού.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δυο ομάδες βρίσκονται σε επαφή και προσπαθούν να έρθουν σε συμφωνία, προκειμένου ο έμπειρος αμυντικός να έρθει στη χώρα μας.

Ο Λόβρεν από την πλευρά του είναι θετικός για την μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ, με τις τελικές λεπτομέρειες να έχουν απομείνει για να πραγματοποιηθεί μια σπουδαία μεταγραφή.

Μάλιστα όπως αναφέρει στο twit του ο Ρομάνο, ΠΑΟΚ και Λιόν βρίσκονται ήδη σε ανταλλαγή εγγράφων.

EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!



Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.



Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn