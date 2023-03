Δύσκολες ώρες για τον Σον Κεμπ. Ο παλαίμαχος σταρ του NBA βρίσκεται στη φυλακή, καθώς του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Νέα μπλεξίματα για τον Σον Κεμπ. Ο παλαίμαχος NBAερ και άλλοτε All Star συνελήφθη από την αστυνομία για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, φέρεται να σήκωσε το όπλο του μέσα από το αυτοκίνητό του και να πυροβόλησε οδηγό άλλου αμαξιού.

Το αστυνομικό τμήμα της Τακόμα ανάρτησε στο twitter ότι ένας 53χρονος άνδρας «κρατήθηκε για Drive-By Shooting» μετά από πυροβολισμούς.

At 1:58 pm, an altercation between the occupants of 2 cars led to shots being fired at a parking lot in the 4500 blk of S. Steele St. One car fled. No injuries were reported. A gun was recovered. A 53-yr-old male was booked for Drive-By Shooting. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/XTIeU1I4Jj