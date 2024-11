O Τσετ Χόλμγκρεν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υπέστη κάταγμα στο ισχίο μετά από άσχημη πτώση στο παρκέ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκίνησαν εξαιρετικά τη σεζόν και επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί στη Δυτική Περιφέρεια του NBA, αλλά στο παιχνίδι με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχασαν τόσο τη νίκη όσο και τον Τσετ Χόλμγκρεν.

Σε μία άτσαλη πτώση στο παρκέ κατά τη διάρκεια του Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA, ο Τσετ Χόλμγκρεν άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους και χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός γηπέδου, με τα νέα για την υγεία του να μην είναι καλά.

Ο νεαρός Αμερικανός σέντερ φαίνεται ότι έχει υποστεί κάταγμα στο ισχίο και συγκεκριμένα στο δεξιό λαγόνιο οστό, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες.

Chet Holmgren had to be helped off the floor after a hard fall 🙏 pic.twitter.com/5CnkRaSQ4z