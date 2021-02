O Τζέιμς Χάρντεν δηλώνει οπαδός της Γιουβέντους και θαυμαστής του Ντιμπάλα (video)

Με φανέλα της Γιουβέντους εμφανίστηκε ο Τζέιμς Χάρντεν, εκφράζοντας το θαυμασμό του για τον Πάολο Ντιμπάλα.

Ο σταρ του ΝΒΑ και των Μπρούκλυν Νετς, Τζέιμς Χάρντεν αποκάλυψε πως είναι οπαδός της Γιουβέντους! Ο «μούσιας» με video που ανάρτησε στα social media, έστειλε τις ευχές του για μία καλή σεζόν στη «βέκια σινιόρα» και μία μεγάλη αγκαλιά, όπως είπε, στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό Πάολο Ντιμπάλα, του οποίου είναι μεγάλος θαυμαστής.

🏀 @jharden13 with a special message for @PauDybala_JR 💎 whilst looking fly in our kit 😎 ⚪️⚫️@adidasfootball pic.twitter.com/hotW2cOM59