Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, με τα «ελάφια» παρότι είχαν συμφωνήσει με τον παίκτη, τελικά δεν θα τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ωστόσο θα διατηρήσουν τα δικαιώματα του στην G-League.

Οι Μπακς μπορεί να είχαν κάνει γνωστό πως ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στην ομάδα την προσεχή σεζόν, ωστόσο ο νεότερος αδελφός από την οικογένεια των Αντετοκούνμπο δεν θα βρίσκεται στο δυναμικό των «ελαφιών» τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από την Αμερική οι Μπακς θα κρατήσουν τα δικαιώματα του παίκτη για την G-League και συγκεκριμένα τους Γουισκόνσιν Χερντ.

The Milwaukee Bucks signed Alex Antetokounmpo, league sources confirmed to @hoopshype. He joins brothers Thanasis and Giannis Antetokounmpo on the roster heading into training camp. He played for the G League’s Wisconsin Herd last season.



