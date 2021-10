Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να στείλουν τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στη G League για να πάρει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη του σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο 22χρονος γκαρντ αγωνίστηκε αρκετά στην preseason του NBA και έκανε ένα πολύ καλό ματς στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενος τις απουσίες στο ρόστερ των “ελαφιών”.

Οι τραυματίες επιστρέφουν όμως σιγά σιγά και ο κόουτς Μπούντενχολζερ άναψε το “πράσινο φως” για να συνεχίσουν τόσο ο Καλαϊτζάκης, όσο και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι, στους Γουισκόνσιν Χερντ, τη θυγατρική ομάδα των Μπακς στη G League.

Per the @Bucks:



The Bucks have assigned Georgios Kalaitzakis and transferred Sandro Mamukelashvili to the Wisconsin Herd.