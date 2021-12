Η Premier League αρνείται προς το παρόν να αλλάξει το πρόγραμμα των γιορτών, με τα συνεχόμενα παιχνίδια, παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στις ομάδες του πρωταθλήματος.

Τα γεγονότα όμως την αναγκάζουν να προχωρήσει σε κάποιες αναβολές, αφού μετά το Γουλβς – Γουότφορντ, δεν θα γίνει ούτε το Λίβερπουλ – Λιντς στις 26 Δεκεμβρίου, λόγω μιας σειράς από θετικά τεστ στην ομάδα των “παγωνιών”.

Την αναβολή ανακοίνωσε κι επίσημα η Λίβερπουλ, λίγες ώρες μετά τις “φωνές” του Γιούργκεν Κλοπ, για το ότι η ομάδα του είχε στο πρόγραμμα ματς και στις 28 Δεκεμβρίου.

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.



The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.