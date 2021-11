Ξεκίνησαν τα χιόνια στην Αγγλία και η πρώτη αναβολή αγώνα λόγω κακοκαιρίας στην Premier League, είναι γεγονός, με την Μπέρνλι και την Τότεναμ να μην αγωνίζονται σήμερα (28/11).

Η σφοδρή χιονόπτωση λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, “σκέπασε” το γήπεδο “Τερφ Μουρ” και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων δεν ήταν δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση του αγώνα.

Ο διαιτητής βγήκε για να εξετάσει τον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που το χιόνι έπεφτε παχύ και αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης, όπως ανακοίνωσε επίσημα και η Τότεναμ. Το δε video από το γήπεδο είναι χαρακτηριστικό…

❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl