Λίγη ώρα μετά την επίσημη αναβολή του Λέστερ – Τότεναμ, η Premier League ανέβαλε ένα ακόμα παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω κορονοϊού.

Συνεχίζονται οι αναβολές αγώνων στην Premier League λόγω ύπαρξης κρουσμάτων κορονοϊού. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως δεν θα διεξαχθεί ούτε το ματς του Σαββάτου (18/12) με την Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ».

Υπενθυμίζεται πως και το χθεσινό παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.

Ανάλογη εξέλιξη είχαμε και νωρίτερα για το αποψινό, Λέστερ – Τότεναμ. Η Λέστερ έχει εννέα παίκτες εκτός λόγω κορονοϊού, ενώ και η Τότεναμ μετρά αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουν προσβληθεί από Covid-19.

