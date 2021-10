Ο Πατρίκ Βιεϊρά “αποθεώθηκε” κατά την είσοδο του στο “Έμιρεϊτς” -ως προπονητής της Κρίσταλ Πάλας- πλησίασε στο να νικήσει την Άρσεναλ, αλλά ο Λακαζέτ σκόραρε στα… χασομέρια για το τελικό 2-2. Ο Γάλλος προπονητής πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ των φιλοξενούμενων – Δοκάρι οι γηπεδούχοι στο 87′.



Υπέροχο ματς στο “Έμιρεϊτς” με κεντρικό πρόσωπο τον Πατρίκ Βιεϊρά. Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ και νυν προπονητής της Κρίσταλ Πάλας είδε την ομάδα του να… αγγίζει τη νίκη στο λονδρέζικο ντέρμπι, αλλά ο Λακαζέτ σκόραρε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Ο Βιεϊρά “αποθεώθηκε” κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είδε την Άρσεναλ να ανοίξει πολύ νωρίς το σκορ (8′) με τον Ομπαμεγιάνγκ.

Η Κρίσταλ Πάλας ήταν ανώτερη στη συνέχεια, έχασε ευκαιρίες και έφτασε στην ανατροπή του σκορ. Ο Μπεντέκε έφερε το ματς στα ίσα στο 50′, κάνοντας τον Γάλλο προπονητή του να πανηγυρίσει για πρώτη φορά. Μετά από υποδειγματική αντεπίθεση στο 73′, ο Εντουάρντο νίκησε τον Ράμσντεϊλ για το 1-2, κάνοντας τον Βιεϊρά να.. τρέξει και πάλι από χαρά.

VIEIRA, WOAH OH 🎶



👏 Patrick Vieira gets a huge reception from the Arsenal fans at the Emirates pic.twitter.com/8snAyBrYBB