Η Premier League ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν για το 2019-20, με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να έχει τη…. μερίδα του λέοντος με πέντε παίκτες της σε αυτή, αλλά όχι τον Μο Σαλάχ.

Άντριου Ρόμπερτσον, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ και Αλεξάντερ Άρνολντ, Τζόρνταν Χέντερσον και Σαντιό Μανέ, είναι οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ, που βρέθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, μαζί με τους Νικ Πόουπ της Μπέρνλι, Τσαγκλάρ Σογιουντσού της Λέστερ, Νταβίντ Σίλβα και Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι, Πιέρ Ομπαμεγιάνγκ της Άρσεναλ, και Τζέιμι Βάρντι της Λέστερ.

Εκτός από τους πέντε παίκτες της Λίβερπουλ δηλαδή, υπάρχουν δύο της Μάντσεστερ Σίτι, δύο της Λέστερ κι από ένας της Άρσεναλ και της Μπέρνλι.

The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY #PFAawards pic.twitter.com/K43HtMovNJ