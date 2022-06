Η Ένωση των ποδοσφαιριστών στην Αγγλία ψήφισε τους καλύτερους της σεζόν στην Premier League και στην κορυφαία ενδεκάδα “κυριάρχησαν” οι παίκτες της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι “κόκκινοι” είχαν τον Άλισον κάτω από τα δοκάρια, τον Φαν Ντάικ στην άμυνα, τον Άρνολντ στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, τον Τιάγκο Αλκάνταρα στο κέντρο και τους Σαλάχ και Μανέ στα “φτερά” της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, οι “Πολίτες” που κατέκτησαν και το πρωτάθλημα, “έδωσαν” τον Κανσέλο ως αριστερό μπακ και τους Μπερνάρντ Σίλβα και Κέβιν Ντε Μπρούινε στο χώρο του κέντρου. Οι Ρούντιγκερ, Τιάγκο Σίλβα (Τσέλσι) και Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) συμπλήρωσαν την καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν, σύμφωνα με την PFA.

BREAKING: The PFA Premier League Team of the Year has been revealed! ✅🔒 #PFAawards pic.twitter.com/yzfmNf3bSe