Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι το παλιότερο στον κόσμο, αλλά η Premier League κλείνει φέτος τα 30 της χρόνια και στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και μία επετειακή μπάλα.

Ο σχεδιασμός έγινε σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών Nike, η οποία και έδωσε έμφαση στην τριακονταετία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Η εικόνα της μπάλα είναι εντυπωσιακή και έχει κερδίσει κυρίως θετικά σχόλια από τους οπαδούς των ομάδων στην Premier Leauge.

The Premier League have taken the wraps off next season’s new ball, inspired by the competition’s 30th anniversary! 🥳⚽ pic.twitter.com/uEPJ53Y9OP