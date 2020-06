Πέρασαν και στην Premier League κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς -όπως έχει γίνει σε άλλα πρωταθλήματα- που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Είναι πλέον επίσημες οι αλλαγές που θα ισχύσουν στους αγώνες της Premier League. Όπως έγινε γνωστό, θα επιτρέπεται σε κάθε ομάδα να κάνει πέντε αλλαγές παικτών στην αναμέτρηση που θα δίνει (ανάλογη απόφαση έχει περάσει και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης).

Μάλιστα, οι παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο θα είναι 9 και όχι 7, όπως ήταν μέχρι πρότινος. Η συγκεκριμένες τροποποιήσεις στην Premier League θα είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG