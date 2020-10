Premier League: Γράφει ιστορία το “καυτό” δίδυμο των Σον και Κέιν (video)

Ο Χέουνγκ Μιν Σον κι ο Χάρι Κέιν είναι το πιο “καυτό” δίδυμο στην Premier League και γράφουν ιστορία για λογαριασμό της Τότεναμ, “απειλώντας” πλέον ακόμη και το θρυλικό δίδυμο της Τσέλσι, με Λάμπαρντ και Ντρογκμπά.

Σον και Κέιν συνεργάστηκαν για 9η φορά φέτος και 29η στην κοινή τους καριέρα στα “σπιρούνια”, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη επί της Μπέρνλι με 1-0, για να βρεθούν στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας στην Premier League.

Ο Σον έφθασε έτσι τα 8 γκολ τη φετινή σεζόν, την ώρα που ο Κέιν συμπλήρωσε τον εκπληκτικό αριθμό των 8 ασίστ σε 6 παιχνίδια, έχοντας και πέντε γκολ. Η Τότεναμ του Μουρίνιο έχει έτσι και την κορυφαία επίθεση της σεζόν μέχρι στιγμής στην Αγγλία.

Οι δύο επιθετικοί της δε, πέρασαν στη δεύτερη θέση των κορυφαίων διδύμων στην ιστορία της Premier League, πίσω μόνο από τους Λάμπαρντ και Ντρογκμπά, οι οποίοι και είχαν συνεργαστεί σε 36 συνολικά γκολ.

Son and @HKane are now the second-most scoring duo in Premier League history, just behind @didierdrogba and Lampard 🍽🤝 pic.twitter.com/Nal2a8gKm3